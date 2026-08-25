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Орлов про 0:2 «Зенита» со «Спартаком»: «Второй гол – просто верх непрофессионализма! Никак не пойму, почему такая расхлябанность? Либо игрокам все надоело, либо они не готовы физически»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов «Зенита» за несобранность после поражения от «Спартака» в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:2).

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