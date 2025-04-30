Беглов возглавил рейтинг политиков Петербурга по упоминанию в СМИ в первом квартале 2025 года

Второе место занял Борис Пиотровский «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия» определили, каких петербургских политиков, деятелей культуры, науки и спорта чаще всего цитировали средства массовой информации в первом квартале 2025 года.
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