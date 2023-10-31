В Петербурге школьник выстрелил другу в лицо из «сигнала охотника» и придумал историю о нападении

В Петербурге школьник в кафе быстрого питания выстрелил в лицо своему другу из пускового устройства «сигнал охотника», после чего мальчики выдумали историю о нападении преступников в балаклавах, испугавших гнева родителей.
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