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В Петербурге школьник выстрелил другу в лицо из «сигнала охотника» и придумал историю о нападении

В Петербурге школьник выстрелил другу в лицо из «сигнала охотника» и придумал историю о нападении

В Петербурге школьник в кафе быстрого питания выстрелил в лицо своему другу из пускового устройства «сигнал охотника», после чего мальчики выдумали историю о нападении преступников в балаклавах, испугавших гнева родителей.

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