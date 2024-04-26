Это что-то новенькое — банановые патчи

Никто не покупает зелёные бананы, а нам они нужны для красоты У вас бывают отёки под глазами? А может быть под глазами образовалась сеточка морщинок, которые непременно хочется разгладить? А может быть ничего этого нет, но есть желание подольше сохранить в хорошем состоянии нежную кожу под ….
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