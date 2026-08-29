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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Гришин: «Истории о Бэбкоке – информация, которую мы получаем со стороны. Может, где-то что-то преувеличено. Он добивался больших результатов, значит, какие-то его методы работают»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о возвращении Майка Бэбкока к работе в НХЛ. Тренер ранее возглавил «Эдмонтон».

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