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Телеведущий Джонс: интервью Путина с Карлсоном длилось два часа и скоро выйдет

Телеведущий Джонс: интервью Путина с Карлсоном длилось два часа и скоро выйдет

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервьюер и спикер общались два часа, рассказал коллега Карлсона Алекс Джонс, сообщил Telegram-канал «Ролики на разных языках».

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