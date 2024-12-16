Кирби: Поставки оружия Киеву могут помочь Украине с позицией на переговорах

Официальный представитель администрации Соединённых Штатов Америки Джон Кирби высказался по поводу желания победителя президентской гонки Дональда Трампа в сжатые сроки завершить бушующее на украинской территории противостояние.
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