"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

По данным источника, русские ночью нанесли удар по Змиёву в Харьковской области. Тела грузили мешками Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", минувшей ночью был нанесён удар по расположению ВСУ с иностранцами.
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