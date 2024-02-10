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"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

По данным источника, русские ночью нанесли удар по Змиёву в Харьковской области. Тела грузили мешками Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", минувшей ночью был нанесён удар по расположению ВСУ с иностранцами.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Жаль, что мало! Грузить надо не по 15-20, а КРАЗами с прицепами!
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12 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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8 час.
Татьяна Собколова
👍
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8 час.

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