Омичку оштрафовали на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсетях про кавказцев, который она, возможно, не писала.
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Омичку оштрафовали на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсетях про кавказцев, который она, возможно, не писала.