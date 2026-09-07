Gold Weekly Outlook — Waiting for Price to Show Its Hand Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! DWoodz Labor Day has the market moving a little slower than normal, and right now Gold is sitting in consolidation after a strong move higher last week.
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