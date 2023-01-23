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Окровавленного мужчину с топором в голове нашли у входа в кафе для любителей мяса в Ульяновке

Раненого человека обнаружили ночью 23 января в населенном пункте Тосненского района Ленобласти. Прохожий обнаружил окровавленного мужчину с торчащим из головы топором у кафе для любителей мяса в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти.

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