Окровавленного мужчину с топором в голове нашли у входа в кафе для любителей мяса в Ульяновке

Раненого человека обнаружили ночью 23 января в населенном пункте Тосненского района Ленобласти. Прохожий обнаружил окровавленного мужчину с торчащим из головы топором у кафе для любителей мяса в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти.