Хуситы установили контроль над портом Моха у Баб-эль-Мандебского пролива

Йеменские хуситы установили контроль над стратегическим портовым городом Аль-Моха на Красном море и подходят к Баб-эль-Мандебскому проливу, сообщило агентство Reuters в четверг, 10 сентября 2026 года со ссылкой на представителей международно признанного правительства Йемена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Тест-драйв Jeland...
- Евросоюз готовит ...
- Кто из мировых ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым