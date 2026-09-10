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Хуситы установили контроль над портом Моха у Баб-эль-Мандебского пролива

Хуситы установили контроль над портом Моха у Баб-эль-Мандебского пролива

Йеменские хуситы установили контроль над стратегическим портовым городом Аль-Моха на Красном море и подходят к Баб-эль-Мандебскому проливу, сообщило агентство Reuters в четверг, 10 сентября 2026 года со ссылкой на представителей международно признанного правительства Йемена.

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