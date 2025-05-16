Приговор участвовавшему в нападение на Курскую область наемнику из США признали законным

Апелляционный военный суд оставил без изменения заочный приговор в 23 года, назначенный 29-летнему гражданину США Роберту Мануэлю Мартинесу Вертману (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) , участвовавшему в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.