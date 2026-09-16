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Захарова: россияне в Германии смогут голосовать несмотря на козни Берлина

Захарова: россияне в Германии смогут голосовать несмотря на козни Берлина

www.globallookpress.com/Jörg Carstensen/dpa Россия предоставит своим гражданам в Германии все возможности для голосования на предстоящих выборах, несмотря на действия официального Берлина.

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