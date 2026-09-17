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«Атом» намерен выпустить до 10 тысяч электромобилей в 2026–2027 годах

«Атом» намерен выпустить до 10 тысяч электромобилей в 2026–2027 годах

Производитель электрокаров «Атом» (АО «Кама») намерен выпустить до 10 тысяч автомобилей в 2026 и 2027 годах.

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