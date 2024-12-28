Павильоны «Миллион призов» работают на площадках проекта «Зима в Москве»

На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» продолжают работу 28 павильонов «Миллион призов». В них участники городской программы лояльности получают сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции, а также сладкие пряники с логотипом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии