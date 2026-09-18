Конфликтов нет, активность высокая: промежуточные итоги выборов в Татарстане

Первый из трех дней выборов депутатов Госдумы РФ девятого созыва проходит в Татарстане в штатном режиме: на избирательных участках отмечается позитивная атмосфера, отсутствие нарушений и конфликтов, а также высокая активность впервые голосующих граждан.