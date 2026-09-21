Собянин рассказал Силуанову анекдот об искусственном интеллекте

Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил о «сарае и коммунизме» на тему искусственного интеллекта в сфере финансов.
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