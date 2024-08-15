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Филиппо призвал Запад перестать поддерживать Зеленского из-за диверсии на «СП»

Филиппо призвал Запад перестать поддерживать Зеленского из-за диверсии на «СП»

Власти Украины знали о подготовке подрыва газопроводов в Балтийском море. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X уличил президента Владимира Зеленского во лжи и призвал Запад прекратить его поддерживать.

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