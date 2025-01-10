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Царьград

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Врач Дианова назвала ТОП-5 главных правил похудения после праздников

Врач Дианова назвала ТОП-5 главных правил похудения после праздников

Вернуться в форму после праздников помогут эти советыВрач-гастроэнтеролог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова В интервью для Москвы 24 рассказала о том, что стоит делать, чтобы вернуть фигуру после длительных зимних каникул.

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