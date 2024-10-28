Мэр Череповца объяснил, зачем в городе расширили два перекрестка

ЧЕРЕПОВЕЦ, 28 октября, ФедералПресс. В Череповце расширили два перекрестка на Северном шоссе. Мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнил, что это шаг к тому, чтобы альтернативный маршрут в Зашекснинский район стал быстрее и проще.