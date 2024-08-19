ФСБ: 145 атак дронов ВСУ за неделю сорваны над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой

Скриншот видео Системой защиты воздушного пространства и РЭБ "Купол Донбасса" 145 террористических атак дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов сорваны за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.
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