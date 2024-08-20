Министр образования проверил готовность новой школы в Павловской Слободе

Новая школа на 1100 мест готовится к открытию в Павловской Слободе в городском округе Истра. Министр образования Подмосковья Артем Охрименко посетил образовательное учреждение и оценил проделанную работу.
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