Майк Джеймс: «НБА не создана для таких, как я»

«Мне кажется, команды НБА видят во мне рискованный актив. Потому что каждый раз, когда я говорю с ними, не лично я, а через представителей, мы слышим: «Да, но если у тебя что-то пойдет не по плану, ты просто рассердишься, все бросишь и вернешься в Европу».