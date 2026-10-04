«Я слишком слаба для таких приключений»: Айза-Лилуна Ай объяснила уход из шоу «Выживалити» и рассказала о подтяжке лица

О том, что после поражения в шоу «Выживалити» она отправилась на подтяжку лица, блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в соцсети, владелец которой признан в России экстремистской организацией и запрещён.
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