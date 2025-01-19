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Крылова о Кагановской и Некрасове: «Пока я не скажу, что мы на равных с Горшковым с ними работаем, чего бы мне очень хотелось. Но всему свое время, как говорится»

– Мы работаем с Алексеем Горшковым. Стараемся наполовину, но как получается. Конечно, мне хотелось бы (работать с ними) побольше, они приезжают раз-два в неделю, мы что-то корректируем, делаем совместные прокаты.

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