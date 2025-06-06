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Рябков: страны Европы превращаются в препятствие на пути к миру на Украине

Рябков: страны Европы превращаются в препятствие на пути к миру на Украине

Некоторые европейские страны становятся главным препятствием на пути к мирному урегулированию на Украине, они настраивают Киев на продолжение боевых действий и пытаются расстроить переговорный процесс, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Комментарии
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ДЕ
Дмитрий Ершов
Много. Глубоко. Интересно. Ни о чем. Страны западной Европы..... без США нуль. Чего стоит их мнение? И зачем его учитывать? Надо сразу бить по лапам
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