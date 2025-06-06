Рябков: страны Европы превращаются в препятствие на пути к миру на Украине

Некоторые европейские страны становятся главным препятствием на пути к мирному урегулированию на Украине, они настраивают Киев на продолжение боевых действий и пытаются расстроить переговорный процесс, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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