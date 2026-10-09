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Татар-информ

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«Будущее в каждом шаге»: как «Татнефть» соединяет промышленность и экологию

«Будущее в каждом шаге»: как «Татнефть» соединяет промышленность и экологию

Экология, социальная ответственность и качество управления — три составляющие ESG. «Татнефть» показала, как они работают вместе: от возврата воды в пласт до энергоэффективных домов и школьных биолабораторий.

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