Прогноз погоды в Крыму на 11 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 11 ноябряВ Симферополе +8 и пасмурноВ Севастополе +12 и пасмурноВ Евпатории +9 и пасмурноВ Черноморском +7 и пасмурноВ Джанкое +7 и небольшой дождьВ Ялте +13 и облачно с прояснениямиВ Алуште +13 и облачно с прояснениямиВ Керчи +7 и облачно с прояснениямиВ Ар.
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