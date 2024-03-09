Суббота, 9️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🤔 День нестандартно мыслящих людей 📻 Всемирный день ди-джея 🐝 День домашних насекомых 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1500 год - отправилась экспедиция под руководством Педру Кабрала, в ходе которой была открыта Бразилия 📔 1714 год - вышел указ Петра I по которому запрещено давать офицерские звания дворянам, которые не служили рядовыми 📔 1776 год - в Лондоне опубликована книга шотландского экономиста Адама Смита "Исследования о природе и причинах богатства нардов", ставшей основополагающей в классической политэкономии 📔 1796 год - заключён брак между Наполеоном и Жозефиной Богарне - вдовы, казнённого во время французской революции офицера, оставшуюся с двумя детьми, которых Наполеон усыновил 📔 1797 год - по указу императора Павла I в Санкт-Петербурге заложен Михайловский замок 📔 1831 год - во Франции королём Луи-Филлипом создан "Иностранный легион" - воинское соединение, существующие по настоящее время 📔 1906 год - в Санкт-Петербурге открылась прощальная выставка объединения «Мир искусства» 📔 1953 год - в Москве прошли похороны И.