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Мировое обозрение

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ВСУ признали, что не смогли сбить ни одного «Циркона» и 89% российских ракет

ВСУ признали, что не смогли сбить ни одного «Циркона» и 89% российских ракет

Ночная атака — это всегда лакмусовая бумажка для любой системы ПВО. Цифры, которые публикует украинское командование после удара 30 июля, выглядят внушительно (54 из 61 крылатой ракеты сбито, 265 из 284 дронов), но именно «мелкий шрифт» в этих сводках говорит о реальном положении дел.

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