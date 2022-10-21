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«Локо» рассматривает только Галактионова на пост тренера. Альтернативных вариантов нет

«Локомотив» рассматривает только Михаила Галактионова в качестве кандидата на пост тренера. Как пишет «Спорт-Экспресс», на данный момент у руководства московского клуба нет альтернативных вариантов.

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