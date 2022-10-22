Критикующая спецоперацию Жанна Бадоева вернулась на Первый канал с новым шоу

Спустя почти 6 месяцев перерыва на экраны вновь выйдет программа «Жизнь других», ведущей которой стала Жанна Бадоева, Новость об этом вызвала неоднозначную реакцию в Сети, ведь Бадоева критически высказывалась о специальной операции на Украине.