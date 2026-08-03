Происшествия
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Происшествия

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В Оренбургской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в двойном убийстве, совершенном в 1995 году

В Оренбургской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в двойном убийстве, совершенном в 1995 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п.

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