Этой ночью ВС РФ нанесли новый масштабный удар по украинской энергосистеме. Повреждена Среднеднепровская ГЭС в Днепродзержинске, который нацисты переименовали в Каменское, поражена Криворожская ТЭС, а также ТЭС во Львовской области, на западной Украине Украинский холдинг ДТЭК, это основной оператор электросетей Украины, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, являющегося спонсором терроризма и террористического режима Зеленского, заявил о […] The post ВС РФ нанесли новый масштабный удар по энергетике Украины first appeared on Tochka Zрения.