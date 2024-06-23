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«Лос-Анджелес» продлил 5-го номера драфта-2019 Тюркотта на 3 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов

Годовая зарплата игрока составит 775 тысяч долларов.  Летом у 23-летнего игрока завершается срок действия контракта новичка.

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