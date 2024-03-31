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Избирательный штаб Трампа потребовал от Байдена извинений перед христианами

Избирательный штаб Трампа потребовал от Байдена извинений перед христианами

Избирательный штаб бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа потребовал от действующего главы государства Джо Байдена извинений перед христианами за то, что он назначил на пасхальное воскресенье «день видимости трансгендеров».

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