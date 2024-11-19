Сегодня на мероприятии Ignite 2024 компания Microsoft представила Windows 365 Link — крошечный настольный компьютер, который лишён собственной операционной системы, а вместо этого предоставляет доступ к размещённой в облаке виртуальной машине с Windows 11.
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