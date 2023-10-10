Гороскоп великих перемен в отношениях на период затмений для всех знаков Алёна ЮрьеваВеликие перемены на горизонте, и они несут с собой мистическую энергию затмений, начатую первым солнечным затмением 21 апреля 2023 года.
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