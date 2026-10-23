23 октября 1914 года актер Московского художественного театра (МХТ) Евгений Вахтангов провел первое регулярное занятие со своими учениками по системе Константина Станиславского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Юных москвичей пр...
- Систему категорий...
- День в истории: 8...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым