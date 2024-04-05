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В Молдавии запретили флаг Российской Империи

В Молдавии запретили флаг Российской Империи

Из Молдавии (которую, по словам старшего научного сотрудника вашингтонского Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивена Брайена, "НАТО рассматривает в качестве стратегического плацдарма в случае победы России в конфликте на Украине и хочет использовать её территорию для наступательной стратегии Запада в отношении Одессы и Крыма") новости русофобского характера поступают практически ежедневно.

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