Медвежий угол
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Медвежий угол

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В «Ельцин-центре» выступил ЛГБТ-пропагандист* с прицелом на детей

В «Ельцин-центре» выступил ЛГБТ-пропагандист* с прицелом на детей

Юрий Кот   Тг-канал УРАЛLIVE сообщает, что соавтор нацеленных на детей ЛГБТ-проектов* Сергей Потеряев 9 апреля выступил на площадке «Ельцин-центра» с «просветительской лекцией».

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Похоже, Медведев - &quot;главный по тарелочкам&quot;, по пресловутой &quot;пятой колонне&quot;?.. А мы тут с какими то сараями по &quot;низам&quot; воюем...
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4 час.
Людмила Лиханова
Смотрите комменты и тех кто ихпишет. Многие четко действуют по методичкам: якобы возмущаются тем, что действительно волнует граждан, но....под определенным углом, навязывая усиление недовольства и действуя как или 5-я колонна или ципсота. Будьте внимательнее . Ну а Е-центр будет перепрофилирован, а пока он даже помогает выявлять мразь в России т.к. эти твари думают, что Е-центр их прикроет. Но они все уже под наблюдением и выявлением ВСЕХ контактов и финансирования. Это же удоюно: видеть их всех в одном месте, а не выискивать по всей России
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3 час.
Владимир Тамбасов
И почему пидоров перестали сажать как было раньше? Дермократия цветет пышным цветом!!!
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38 мин.

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