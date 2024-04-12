В «Ельцин-центре» выступил ЛГБТ-пропагандист* с прицелом на детей

Людмила Лиханова

Смотрите комменты и тех кто ихпишет. Многие четко действуют по методичкам: якобы возмущаются тем, что действительно волнует граждан, но....под определенным углом, навязывая усиление недовольства и действуя как или 5-я колонна или ципсота. Будьте внимательнее . Ну а Е-центр будет перепрофилирован, а пока он даже помогает выявлять мразь в России т.к. эти твари думают, что Е-центр их прикроет. Но они все уже под наблюдением и выявлением ВСЕХ контактов и финансирования. Это же удоюно: видеть их всех в одном месте, а не выискивать по всей России