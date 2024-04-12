Юрий Кот Тг-канал УРАЛLIVE сообщает, что соавтор нацеленных на детей ЛГБТ-проектов* Сергей Потеряев 9 апреля выступил на площадке «Ельцин-центра» с «просветительской лекцией».
В «Ельцин-центре» выступил ЛГБТ-пропагандист* с прицелом на детей
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Похоже, Медведев - "главный по тарелочкам", по пресловутой "пятой колонне"?.. А мы тут с какими то сараями по "низам" воюем...
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4 час.
Людмила Лиханова
Смотрите комменты и тех кто ихпишет. Многие четко действуют по методичкам: якобы возмущаются тем, что действительно волнует граждан, но....под определенным углом, навязывая усиление недовольства и действуя как или 5-я колонна или ципсота. Будьте внимательнее . Ну а Е-центр будет перепрофилирован, а пока он даже помогает выявлять мразь в России т.к. эти твари думают, что Е-центр их прикроет. Но они все уже под наблюдением и выявлением ВСЕХ контактов и финансирования. Это же удоюно: видеть их всех в одном месте, а не выискивать по всей России
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3 час.
Владимир Тамбасов
И почему пидоров перестали сажать как было раньше? Дермократия цветет пышным цветом!!!
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38 мин.
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