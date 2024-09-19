На Украине допустили переворот против Зеленского

Находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что причиной государственного переворота в Киеве может стать отказ от проведения президентских выборов.
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