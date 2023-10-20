Зачем нам волосы в подмышках и в паху? Какова их роль с точки зрения эволюции?

Гавриель Ельшевич

Посмеемся; В первых строчках данного текста, ясно сказано, что волосяной покров исчез, из- за перегрева тела. То есть под мышками и в паху, - вечный холод... вот не знал.... А вот лицу, все равно, бриться надо часто, не понимает оно, что жарко. С животными этого не происходит, им всегда холодно, поэтому шерсть, не исчезает, за исключением рыб, там в воде всегда жарко подо льдом, только вот сказать это автору, они не могут. А так, есть кое, что интересное, всегда было смешно, что моя носом лезет под мышки и в пах.... Но, чтобы мне нравился женский пот.... нет уж, избавьте от этого.