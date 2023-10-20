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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Вопросы  надо  уметь  правильно  задавать,  чтобы правильность  ответа  можно  было  проверить  в  опыте ...  *Принци...Зачем нам волосы ...
  • Борис Виленский
    Никто не задался вопросом - почему в этих местах волосы растут только до определённой длины и не более.Зачем нам волосы ...
  • Гавриель Ельшевич
    Посмеемся; В первых строчках данного текста, ясно сказано, что волосяной покров исчез, из- за перегрева тела. То есть...Зачем нам волосы ...

Зачем нам волосы в подмышках и в паху? Какова их роль с точки зрения эволюции?

Зачем нам волосы в подмышках и в паху? Какова их роль с точки зрения эволюции?

Волосяной покров редуцировался у предков человека 4-5 млн лет назад. В климатических условиях экваториальной саванны, где эволюционировал род Homo, густая шерсть вела к быстрому перегреву.

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Комментарии
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Гавриель Ельшевич
Посмеемся; В первых строчках данного текста, ясно сказано, что волосяной покров исчез, из- за перегрева тела. То есть под мышками и в паху, - вечный холод... вот не знал.... А вот лицу, все равно, бриться надо часто, не понимает оно, что жарко. С животными этого не происходит, им всегда холодно, поэтому шерсть, не исчезает, за исключением рыб, там в воде всегда жарко подо льдом,  только вот сказать это автору, они не могут.  А так, есть кое, что интересное, всегда было смешно, что моя носом лезет под мышки и в пах....  Но, чтобы мне нравился женский пот.... нет уж, избавьте от этого.
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6 час.
Борис Виленский
Никто не задался вопросом - почему в этих местах волосы растут только до определённой длины и не более.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Вопросы  надо  уметь  правильно  задавать,  чтобы правильность  ответа  можно  было  проверить  в  опыте ...  *Принцип  верифицируемости  *...Бессмысленный   вопрос  про *волосы*  -  это  всё  равно  как  спросить  *почему  квадрат  не  круг  *?  Есть  ответ  на  этот  тупой   вопрос  ?
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1 час.

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