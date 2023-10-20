Волосяной покров редуцировался у предков человека 4-5 млн лет назад. В климатических условиях экваториальной саванны, где эволюционировал род Homo, густая шерсть вела к быстрому перегреву.
Зачем нам волосы в подмышках и в паху? Какова их роль с точки зрения эволюции?
Комментарии
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Гавриель Ельшевич
Посмеемся; В первых строчках данного текста, ясно сказано, что волосяной покров исчез, из- за перегрева тела. То есть под мышками и в паху, - вечный холод... вот не знал.... А вот лицу, все равно, бриться надо часто, не понимает оно, что жарко. С животными этого не происходит, им всегда холодно, поэтому шерсть, не исчезает, за исключением рыб, там в воде всегда жарко подо льдом, только вот сказать это автору, они не могут. А так, есть кое, что интересное, всегда было смешно, что моя носом лезет под мышки и в пах.... Но, чтобы мне нравился женский пот.... нет уж, избавьте от этого.
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6 час.
Борис Виленский
Никто не задался вопросом - почему в этих местах волосы растут только до определённой длины и не более.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Вопросы надо уметь правильно задавать, чтобы правильность ответа можно было проверить в опыте ... *Принцип верифицируемости *...Бессмысленный вопрос про *волосы* - это всё равно как спросить *почему квадрат не круг *? Есть ответ на этот тупой вопрос ?
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1 час.
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