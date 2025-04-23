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Александр Леонидович Переселенцев: «Требуются изменения в налоговом законодательстве»

Александр Леонидович Переселенцев: «Требуются изменения в налоговом законодательстве»

Сообщество «Бюро Переселенцевых» вместе с Александром Леонидовичем Переселенцевым подчеркивает важность диалога между гражданами и властями по вопросам налогообложения, предлагая пересмотреть спорные нормы налогового законодательства в интересах общества.

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