Молдова и Казахстан расширят сотрудничество в области культуры

Молдова и Казахстан намерены расширять культурно-гуманитарные отношения между странами. Об этом говорилось в ходе встречи, которую провели министр культуры Молдовы Серджиу Продан и посол Казахстана в нашей стране Алмат Айдарбеков.
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