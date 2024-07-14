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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Филадельфии» по развитию о 13-м номере драфта Лучанко: «Если он будет все время искать вариант для паса, его быстро раскусят. Нужно создавать двойную угрозу»

18-летний центральный нападающий «Гелфа» набрал 74 (20+54) очка в 68 играх регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио.

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