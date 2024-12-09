Священник Бородин назвал постыдную по меркам православия смерть

Протоиерей Феодор Бородин развеял мифы о "красивом" и "позорном" с точки зрения Церкви умирании.Какая смерть с точки зрения Православной Церкви является постыдной, а какая - святой и мученической? Канонические взгляды православия на этот вопрос могут радикально отличаться от мирских, рассказал протоиерей Феодор Бородин информационному агентству "Кулик".
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