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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Орлов сыграл 30:09 в 5-м матче серии с «Нью-Джерси» – больше всех в «Каролине». У него передача, 2 броска в створ, 5 промахов, 3 хита, 2 потери и «минус 1»

«Каролина» прошли «Девилс» в первом раунде Кубка Стэнли (4:1, 5:4 2ОТ в пятом матче).  33-летний российский защитник провел на льду больше всех времени среди игроков «Харрикейнс» – 30 минут 9 секунд (3:29 – в меньшинстве).

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