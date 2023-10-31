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Китай

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Чжан Юся провел переговоры с министром обороны РФ

Пекин, 30 октября /Cиньхуа/ -- Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в понедельник провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который принимает участие в 10-м форуме "Сяншань" в Пекине.

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